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27.10.2017 12:00

"Сосед мудрого возраста". Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров вновь открыли свои двери

Яков Осетров.

В МАГУ стартовал новый этап совместной акции региональных отделений партии "Единая Россия" и "Союза пенсионеров" - "Сосед мудрого возраста". Задача - обучить пожилых северян навыкам компьютерной грамотности. С возрастом люди теряют мобильность, но с помощью Интернета могут сохранить связь с окружающим миром. Общаться по Скайпу и в соцсетях с родственниками, друзьями, пользоваться электронной почтой, иметь доступ к государственным услугам.
Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Старшее поколение", министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев:  "Не выходя из дома, имея компьютер, человек может подключиться к ЕРЦ и передать показания, не прося об этом никого. Мне кажется, очень здорово, что есть такая возможность. Курсы востребованы, есть очередь, и сегодня 25 новых учеников".
Проект "Сосед мудрого возраста" очень популярен. Количество пенсионеров, желающих освоить компьютер, растёт. За 4 года в рамках проекта обучено свыше 200 человек. Они занимаются по индивидуальным программам в удобное время, 3 часа в неделю. В роли учителей студенты - волонтеры. Для них них это также полезно - они совершенствуют свои навыки и поддерживают связь поколений.
Ученица курсов компьютерной грамотности Мария Феофиловна Салмина: "Мы - пожилое поколение, стали учениками, а наши дети, наши студенты, которые учатся в университете - они наши учителя. Они нас многому научат".
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