В центре "Лапландия" началась образовательная стажировка по компетенциям JuniorSkills

Любовь Дубова.

Мурманские педагоги готовятся к проведению соревнований для юных химиков-аналитиков. В естественно-научной лаборатории МАГУ продолжается стажировка. Проводит обучение преподаватель из Казани Лилия Ефимова. Она является экспертом "Джуниор Скиллс" в компетенции "Лабораторно-химический анализ". О состязаниях для школьников старше десяти лет рассказывает в теории и на практике. Взрослые выполняют детские задания. К примеру, выясняют состав сока. В Казани такие состязания проводятся не первый год. Мурманской области они только предстоят.

Учитель химии лицея-интерната, эксперт компетенции "Лабораторно-химический анализ" (Татарстан) Лилия Ефимова: "Дети самоопределяются со своей профессией, потому что профессия химика довольно специфичная, особая, надо сказать, что они с огромным интересом в этом участвуют. Сейчас, когда мы объявили набор новой команды, у нас, наверное, человек 20. Не знаешь даже когда с ними заниматься".

"Джуниор Скиллс" уникальный проект. Каждый школьник имеет возможность попробовать себя в различных профессиях. Соревнования проводятся в нескольких компетенциях - мобильная робототехника, лазерные технологии, ландшафтный дизайн. Мурманск вновь примет соревнования в феврале следующего года. Планируется, что на них впервые будет представлен и "Лабораторно-химический анализ".

Заведующая лабораторией "Кванториум" МЦДО "Лапландия" Наталья Икко: "Мы планируем подготовить команду, но пока нам нужно понять сам принцип формирования команд и сам принцип реализации этих этапов, чтобы начать участие в соревнованиях такого рода".





