В Мурманске продолжается акция в поддержку прививочной кампании

Любовь Дубова.

"Стоп, грипп!" Акция в поддержку прививочной кампании продолжается в Мурманске. Она проходит в рамках партийного проекта "Здоровое будущее". На вакцинацию от гриппа на этот раз пригласили студентов арктического государственного университета. В актовом зале короткая лекция о важности процедуры. Слово берет главный врач Оленегорской ЦРБ Эдуард Гончаров. Задача - емко рассказать о последствиях вирусных инфекций и способах защиты от них. Прививки медик сравнивает с наколенниками и шлемами для спортсменов, которые помогают избежать серьезных травм.

Главный врач Оленегорской ЦРБ, член регионального партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Эдуард Гончаров: "Самый главный аспект, пока есть возможность, пока мы еще не упустили время. Надо обязательно привиться от гриппа. И защитить себя, своих друзей, свою семью".

В Заполярье работают мобильные пункты, стационары больниц, поликлиники, выездные бригады. Прививочная кампания сейчас в самом разгаре. Она продлиться до третьего ноября. На сегодняшний момент в Мурманске вакцинировано около 50 тысяч юных мурманчан. И 80 процентов от плана - взрослого населения. В МАГУ в очереди к специалистам мурманской поликлиники №1 те, кто и раньше делал прививки.

Студента МАГУ Ирина Гапонова: "Она была эффективной, как мне кажется, что я в течение года не болела, то она была эффективной".

Студент МАГУ Петр Сафин: "Никогда никаких проблем у меня не было с прививками. Переносил их довольно легко, поэтому, почему бы нет, сейчас осень, холодно, прививаться надо, мало ли какая простуда".





