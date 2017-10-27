Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.10.2017 11:30

Красные знамена и острая сатира. Краеведческий музей приглашает окунуться в эпоху Великого Октября

Яков Осетров.

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка к 100-летию Октябрьской социалистической революции. Среди экспонатов - коллекция агитационного фарфора. Тарелки, чашки, бокал с лозунгами. Над посудой работала группа художников бывшего императорского завода во главе с русским живописцем и графиком Сергеем Чехониным. Также представлены патефонные пластинки, скульптуры и плакаты. В основном репродукции с подлинников.
Сотрудник отдела фондов Мурманского областного краеведческого музея Александра Раздорова: "Щепетильная тема - сатирический плакат, потому что и там идёт высмеивание царской власти, попов, кулаков, политических деятелей. Сатиру мы показали, потому что это имело место быть".
Организаторы выставки, понимая, что у темы революции есть как сторонники, так и противники, не делают акцент на уроках истории. Не говорят о том, что хорошо и что плохо. Они просто попытались передать колорит той эпохи, которая изменила судьбы миллионов людей.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Люди, которые плохо относятся к своей истории и забывают своё прошлое, имеют туманное будущее. А сегодня я всех прошу ознакомиться с тем, что представлено. Это безумно интересно, потому что это отражает и показывает нам, что думали люди, что они умели делать и даже беглый взгляд говорит о том, что за 100 лет не так много изменилось в пиаре".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.76
Евро = 68.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.