Красные знамена и острая сатира. Краеведческий музей приглашает окунуться в эпоху Великого Октября

Яков Осетров.

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка к 100-летию Октябрьской социалистической революции. Среди экспонатов - коллекция агитационного фарфора. Тарелки, чашки, бокал с лозунгами. Над посудой работала группа художников бывшего императорского завода во главе с русским живописцем и графиком Сергеем Чехониным. Также представлены патефонные пластинки, скульптуры и плакаты. В основном репродукции с подлинников.

Сотрудник отдела фондов Мурманского областного краеведческого музея Александра Раздорова: "Щепетильная тема - сатирический плакат, потому что и там идёт высмеивание царской власти, попов, кулаков, политических деятелей. Сатиру мы показали, потому что это имело место быть".

Организаторы выставки, понимая, что у темы революции есть как сторонники, так и противники, не делают акцент на уроках истории. Не говорят о том, что хорошо и что плохо. Они просто попытались передать колорит той эпохи, которая изменила судьбы миллионов людей.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Люди, которые плохо относятся к своей истории и забывают своё прошлое, имеют туманное будущее. А сегодня я всех прошу ознакомиться с тем, что представлено. Это безумно интересно, потому что это отражает и показывает нам, что думали люди, что они умели делать и даже беглый взгляд говорит о том, что за 100 лет не так много изменилось в пиаре".