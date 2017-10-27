Сегодня ночью в Мурманске сгорел жилой дом

Артем Дашевский.

Двухэтажная частная постройка на улице Серафимовича вспыхнула в районе десяти вечера. По словам очевидцев, огонь быстро распространился по всей площади здания. На месте дежурили все оперативные службы. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Ситуацию усугублял сильный ветер. Основная задача была - не допустить распространения огня на соседние частные дома: "Не беспокойтесь, оперативных сил и средств достаточно для того, чтобы предотвратить эту ситуацию. Поэтому рисков сейчас нет. Нет, да? А там люди живые в этом доме? Люди эвакуированы были и вы не переживайте, огонь не распространится на территорию вашего дома!"

По оперативным давным на момент возгорания в доме находились два человека. Их эвакуировали, медицинская помощь не понадобилась. Сейчас выясняются причины произошедшего.





