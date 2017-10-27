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27.10.2017 13:00

Во вневедомственной охране Росгвардии Мурманской области прошел «День открытых дверей», приуроченный 65-летию службы

26 октября 2017 года в преддверии празднования 65-летия образования службы вневедомственной охраны сотрудники Управления вневедомственной охраны по Мурманской области организовали «День открытых дверей» и пригласили на него школьников – участников детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» и студентов Мурманского государственного технического университета, обучающихся по инженерным специальностям.

Гостям рассказали об истории создания вневедомственной охраны, об особенностях и специфике службы, условиях прохождения службы в Росгвардии и поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации. Для обучающихся провели экскурсию в Центр оперативного управления Отдела вневедомственной охраны по городу Мурманску – место, куда поступают сигналы «Тревога» с охраняемых объектов и стекается вся оперативная информация по области. Продемонстрировали оружие, каски и бронежилеты, специальные средства (наручники, щиты), технические средства – то, что сегодня стоит на вооружении во вневедомственной охране. Конечно, самой увлекательной частью демонстрации стала возможность примерить на себя средства бронезащиты и подержать в руках боевое оружие. В завершении мероприятия гостям продемонстрировали и позволили «исследовать» служебный транспорт – вездеход «Трэкол» и патрульный автомобиль.
Основная цель, которую ставили перед собой организаторы, – помочь сформировать у молодежи правильное представление о Росгвардии в целом и о вневедомственной охране в частности. Основываясь на опыте прошлых лет, можно отметить, что многие молодые люди, придя на «День открытых дверей», меняют свое представление о службе.
Подобные мероприятия проходят ежегодно во всех подразделениях вневедомственной охраны Мурманской области, сотрудники Росгвардии всегда готовы принять представителей молодежи и рассказать о своей службе, а юбилей вневедомственной охраны – замечательный повод для такой встречи.
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