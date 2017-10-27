Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Мурманской области в осенне-зимний период 2017/2018 гг. решением комиссии главам администраций муниципальных образований рекомендовано через средства массовой информации активизировать работу с населением, направленную на обеспечение безопасного поведения на водоемах. Также поручено взять на особый контроль недопущение выезда техники и выхода людей на «ледовую переправу» озера Ловозеро на период становления льда.

В преддверии открытия туристического сезона одним из приоритетных вопросов, рассмотренных на заседании, стала задача обеспечения безопасности населения в период лавинной опасности в 2017/2018 гг. Комиссия рекомендовала главам муниципальных образований продолжить профилактическую работу с гражданами по соблюдению личной безопасности в горах. Регулярно проводить оповещение населения о состоянии лавинной обстановки в регионе через СМИ. Руководителям туристических фирм рекомендовано вести строгий учёт туристических групп и в обязательном порядке регистрировать их в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России.

Кроме того, рассмотрен вопрос о создании аварийно-спасательных служб (формирований) в муниципальных образованиях Мурманской области. По данному вопросу заслушаны должностные лица и даны рекомендации главам администраций муниципальных образований Мурманской области по решению основных проблемных моментов.

В ходе заседания были подведены промежуточные итоги создания и ввода в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в административном центре Мурманской области и создания системы в муниципальных образованиях Мурманской области.

/ Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области /