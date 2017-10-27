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27.10.2017 12:40

Вступил в законную силу приговор в отношении наркосбытчика

Приговором Ленинского районного суда г.Мурманска от 23.08.2017 ранее неоднократно судимый Михаил Затолокин признан виновным в том, что 26 мая 2017 года, находясь у одного из домов по пр.Героев-североморцев в г.Мурманске, пытался сбыть двум наркозависимым лицам наркотическое средство 3-метилфентанил массой 0,5524 грамма, то есть в особо крупном размере.

Действия подсудимого судом квалифицированы по ч.3 ст.30, ч.5 ст.2281УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строго режима.
Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, полагал, что его вина не доказана, а назначенное наказание является чрезмерно суровым.
Между тем, судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда приговор в отношении мужчины оставлен без изменения, а его жалоба- без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.

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