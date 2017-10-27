В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 октября.



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

11:00 – 14:30, ул. Гаджиева, 6



ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09:00 – 11:00, ул. Крупской, 31



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09:30 – 16:30, ул. Шмидта, 31/1, 33А

ул. Подстаницкого, 18

пр-т. Героев-Североморцев, 3 корп. 1



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска