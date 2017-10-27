В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 октября.
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
11:00 – 14:30, ул. Гаджиева, 6
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09:00 – 11:00, ул. Крупской, 31
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09:30 – 16:30, ул. Шмидта, 31/1, 33А
ул. Подстаницкого, 18
пр-т. Героев-Североморцев, 3 корп. 1
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска