Журналисты из Мурманской области в очередной раз стали победителями и номинантами ежегодного творческого конкурса «СеЗаМ»

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного творческого конкурса «СеЗаМ».



В номинации «Лучшая телевизионная передача» победил фильм Юрия Ерофеева (ТВ-21) «Всходы коммунизма». Автор фильма размышляет на тему, как эпохальные революционные события 1917 года отразились на обитателях российской глубинки в 2017-м, проводит исторические параллели между событиями в Петрограде и жизнью села Варзуга Мурманской области.



Номинантами конкурса стали программа журналиста ГТРК «Мурман» Елены Белкиной «Заметки на белых полях», программа корреспондента Народного телевидения «Хибины» Татьяны Никуличевой «Лыжи мечты», а также серия публикаций «Край морошковый» в газете «Мурманский вестник».



Программа «Заметки на белых полях» – расширенный репортаж об экспедиции на Северный полюс атомохода «50 лет Победы», посвященной 40-летию первого в мире похода на Северный полюс атомного ледокола «Арктика». Передача «Лыжи мечты» рассказывает об уникальном опыте реабилитации детей, страдающих церебральным параличом, с помощью занятий на горных лыжах. «Край морошковый» – цикл статей о достопримечательностях Кольского края.



Конкурс «СеЗаМ» является частью Форума СМИ Северо-Запада под патронатом полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе. Организатором конкурса выступает Ассоциация СМИ Северо-Западного федерального округа России, объединяющая свыше ста ведущих печатных изданий, телевизионных и радиокомпаний региона. Конкурс направлен на выявление лучших журналистских работ в области экономики, социальной политики, культуры, общественной и других сфер жизни. Профессиональное жюри творческого конкурса «СеЗаМ» возглавляет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, Большое общественное жюри – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.



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