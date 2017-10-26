В повестке дня - более 30 вопросов. Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы

Владимир Костров.

Осень - горячая пора для парламентских фракций. Идёт работа над областным бюджетом на следующий год. Первый этап - обсуждение планируемых доходов и расходов на программно-целевом совете и профильных рабочих группах.

Председатель Мурманской областной Думы. Фракция "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Рассмотрены все предложения депутатов, и они внесены с тем, чтобы они могли реализоваться в бюджете 2018 года. И в этом направлении работа с исполнительной властью идёт весьма эффективно и качественно".

В финансово-экономическом блоке - несколько "налоговых" законопроектов, стимулирующих инвестиционную деятельность. Один из методов - льготы по налогу на имущество.

Председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налогам. Фракция "Единая Россия" Борис Пищулин: "Расширяем диапазон возможностей получения этой льготы, в том числе, за счёт модернизации основных фондов предприятий".

Внесены изменения в механизм расчёта субвенций для муниципалитетов. Органы местного самоуправления смогут более точно планировать затраты на исполнение переданных областью полномочий. В работе над бюджетом главным остаётся принцип: дополнительные расходные обязательства допустимы только если регион покроет их собственными доходами.

Депутат Мурманской областной Думы. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно: "Главный бы вопрос решился, который не решается, к сожалению, с первого октября - это вопрос повышения заработной платы бюджетникам".

О продвижении законодательных инициатив региона на федеральном уровне доложила сенатор Татьяны Кусайко. За год представитель Думы в Совете Федерации провела более двухсот встреч. Ключевые направления - закон об Арктической зоне и сохранение северных льгот.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко: "Ухудшать благосостояние жизни жителей Мурманской области и всех регионов Крайнего Севера недопустимо, поэтому действительно проводится большая работа".

Председатель комитета Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Это "человек на земле". Она постоянно информирует о том, что она делает, постоянно работает в социальных сетях: Фейсбук, Инстаграм, то есть, это огромный плюс".

Отчёт сенатора депутаты поддержали. Не обошли вниманием ряд проблемных вопросов. Так, необходимо урегулировать процедуру оплаты проезда к месту отдыха работающим пенсионерам.

Председатель комитета Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения. Фракция "Справедливая Россия" Александр Макаревич: "Конкретно нужно менять редакцию статьи №34 этого закона, чтобы избавить наших пенсионеров от хождения по судам".

Принят важнейший социальный законопроект. Медицинских работников, готовых приехать работать в наш регион по установленным квотам, поддержат материально и компенсируют затраты на аренду жилья.

Председатель комитета Думы по социальной политике и охране здоровья. Фракция "Единая Россия" Надежда Максимова: "500 тысяч рублей, которые будут с 2018 года получать приезжающие к нам врачи, к тому же квота увеличена до 60 - это неплохо".

В повестке дня и кадровые вопросы. Причем не только назначение мировых судей. Дума приняла в свои ряды нового парламентария - депутатский значок вручили бывшему главе Ловозерского района Александру Шестаку.







