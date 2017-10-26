Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Елена Сивонен.

Первый заместитель губернатора сегодня провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основной доклад - о работе на водных объектах. Специалисты планируют профилактические рейды под общим названием "Зимняя рыбалка". Цель - проинформировать любителей подлёдного лова о безопасном поведении на водоемах. Уже начинают подготовку и к проведению крещенских купаний. Утверждают места, распределяют силы и средства. Подводят на заседание и итоги - за прошедшее лето. Поставленная ранее задача - не допустить увеличения ЧП с гибелью людей на воде. И вот статистика - 26 случаев на уровне прошлого года.

Заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор Мурманской области по маломерным судам ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Туманов: "Из них трое несовершеннолетних. Нашумевший случай в Мурманске, когда двое несовершеннолетних подростков упали с Кольского моста. И не менее трагичный случай произошел в Кандалакше, когда в реку Нива по неосторожности упал восьмилетний мальчик".







