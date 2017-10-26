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26.10.2017 18:40

Один из лучших челюстно-лицевых хирургов России Павел Митрошенков совместно с коллегами из мурманской клиники им. Пирогова провел две завершающие операции по исправлению дефектов и врожденных аномалий прикуса

Елена Сивонен, Елена Ямаш.

Некоторые методики впервые использованы в нашем регионе. Мастер-классы - в рамках обучающего семинара, организованного на базе Мурманского многопрофильного центра ФМБА России.
У мурманчанки Кристины Ивановой неправильный прикус с детства. Ношение брекетов оказалось малоэффективным. Девушке показана операция.
Кристина Иванова: "Я уже не первый раз здесь нахожусь. Очень хороший персонал, хорошее отношение, хорошие условия".
Кристина считает большой удачей попасть в Мурманский центр имени Пирогова на бесплатное лечение по квоте. Платная операция - высокотехнологичный вид медицинской помощи - обошлась бы неподъемно дорого. А без нее гарантированы осложнения в будущем.
Челюстно-лицевой хирург Мурманского Многопрофильного Центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России Николай Шугаев: "Ну, во-первых, это  ограничение функции откусывания и жевания пищи, как следствие, это возможные проблемы с желудочно-кишечным трактом".
В числе 8 показательных операций есть и исправление неудачного вмешательства, проведенного в клиниках других регионов. Некоторые методики для Заполярья уникальны. Врачи "Пироговки" готовы взять их на вооружение.
Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии РУДН; кандидат медицинских наук Павел Митрошенков: "Мы коллегам покажем методику так называемый дестракционный транспортный остеогенез - это применение метода Елизарова. Установка дестрактора на нижнюю челюсть. Эта операция будет проводиться здесь, в вашем регионе, в общем-то, впервые".
Павел Митрошенков уже не первый год обучает врачей Мурманского центра имени Пирогова новейшим методикам в области челюстно-лицевой хирургии.
Директор Мурманского Многопрофильного Центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России Олег Минин: "Мы постоянно проводим семинары. И мы стараемся сделать так, чтобы наша медицинская помощь, оказываемая нашим пациентам, была на европейском уровне. Поэтому вот такие стандарты мы и устанавливаем".
Павел Митрошенков провел несколько консультаций для пациентов, которые будут оперироваться на базе мурманской "Пироговки" уже в следующем году. Его очередной приезд намечен на весну.
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