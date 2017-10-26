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26.10.2017 18:30

Судебные приставы принудительно выдворили за пределы региона иностранных граждан, которые незаконно находились на территории Заполярья

Яков Осетров.

Сегодня ночью судебные приставы принудительно выдворили за пределы региона иностранных граждан, которые незаконно находились на территории Заполярья. Оба они из Узбекистана. 22-летний Безход Жамшедов прибыл в Мурманск из Самарской области, чтобы, как он утверждает, осмотреть достопримечательности. 43-летний Николай Хиониди был ранее судим и после освобождения жил в Апатитах. В России он уже 19 лет, но так и не смог восстановить утерянный узбекский паспорт. Оба нарушителя оштрафованы и приговорены к немедленному выдворению.
Заместитель начальника специализированного отдела оперативного дежурства УФССП по Мурманской области Александр Романов: "Выдворение иностранных граждан осуществляется за счёт средств федерального бюджета, но если они попадают сюда по приглашению работодателя, у них нет вида на жительства или на работу, то взыскивается с работодателя".
Судебные приставы конвоировали иностранцев из пункта временного содержания в Кильдинстрое в аэропорт "Мурманск" и далее - до Москвы. После чего передали пограничникам. Конечным пунктом маршрута стала Бухара. С начала этого года судебные приставы выдворили с территории Мурманской области уже 37 иностранцев. Эти двое - последние, в отношении которых были приняты судебные решения, но если появятся новые - их будут готовы отправить на Родину в любой момент.
Начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Мурманской области Роллан Пахомов: "Они приезжают сюда на заработки, как правило, работают, и пока была возможность - находились официально. После этого, видимо, не получили разрешение на работу Если бы они находились на законных основаниях здесь, то могли продолжать работать, а теперь их выдворили, и на территорию РФ им будет закрыт въезд в течение 5 лет".
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