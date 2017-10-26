Яков Осетров.

Сегодня ночью судебные приставы принудительно выдворили за пределы региона иностранных граждан, которые незаконно находились на территории Заполярья. Оба они из Узбекистана. 22-летний Безход Жамшедов прибыл в Мурманск из Самарской области, чтобы, как он утверждает, осмотреть достопримечательности. 43-летний Николай Хиониди был ранее судим и после освобождения жил в Апатитах. В России он уже 19 лет, но так и не смог восстановить утерянный узбекский паспорт. Оба нарушителя оштрафованы и приговорены к немедленному выдворению.

Заместитель начальника специализированного отдела оперативного дежурства УФССП по Мурманской области Александр Романов: "Выдворение иностранных граждан осуществляется за счёт средств федерального бюджета, но если они попадают сюда по приглашению работодателя, у них нет вида на жительства или на работу, то взыскивается с работодателя".

Судебные приставы конвоировали иностранцев из пункта временного содержания в Кильдинстрое в аэропорт "Мурманск" и далее - до Москвы. После чего передали пограничникам. Конечным пунктом маршрута стала Бухара. С начала этого года судебные приставы выдворили с территории Мурманской области уже 37 иностранцев. Эти двое - последние, в отношении которых были приняты судебные решения, но если появятся новые - их будут готовы отправить на Родину в любой момент.

Начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Мурманской области Роллан Пахомов: "Они приезжают сюда на заработки, как правило, работают, и пока была возможность - находились официально. После этого, видимо, не получили разрешение на работу Если бы они находились на законных основаниях здесь, то могли продолжать работать, а теперь их выдворили, и на территорию РФ им будет закрыт въезд в течение 5 лет".









