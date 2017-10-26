Специалист, имя которого знают все, кто занят в заполярном сельском хозяйстве. Сегодня поздравления с 70-летним юбилеем принимает Лидия Сидорова

Анастасия Ярославская.

Поздравления с 70-летним юбилеем сегодня принимает Лидия Сидорова - специалист, имя которого знают все, кто занят в сельском хозяйстве региона. Это она когда-то, одной из первых в Заполярье, сделала ставку на знаменитых голштинов. Благодаря ее племенной работе наши буренки прославились на весь мир, а "Полярная звезда", старейший совхоз, вопреки всему опять сияет.

Говорит, с утра всплакнула. Шутка ли - 70 лет пролетели как миг. И полвека здесь, на производстве в Междуречье. Телефон раскален, гость один за другим. Цветами как актрису завалили.

Для коллег - верный соратник, для предприятия - "наше всё". "Полярная звезда" засияла при ней, когда отказавшись от холмогорской породы, она предпочла ей продуктивных голштинов. Племенная работа. 6 поколений на глазах - и теперь в стойлах от копыт до рогов стопроцентная голубая кровь - коровьи аристократы.

Заместитель председателя по технологии производства с обязанностями главного зоотехника ООО "Полярная звезда" Лидия Сидорова: "Я им не только мама, я уже некоторым из них, наверное, прапрапрапрабабушка".

Уникальное стадо. 1450 голов - столько в коровниках еще не было. Животные важные, тихие - значит, сыты. И здесь это главное. Только недавно закончилась "черная полоса". Годичные кадры - февраль 2016. От истощения животные - на грани жизни. Совхозу не помочь - тогда он юридически был чеченским. Вопрос возвращения домой решался на уровне региональных глав.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Тут просто все на боку лежало, на грани катастрофы, краха. И сегодня, для меня это самое дорогое - когда теплая человеческая атмосфера. Дела делаются только в такой атмосфере, достигается результат. Все возродим!"

"Полярная звезда" снова набирает силу - коровы довольны, надои растут. На этот год план 7,5 тысяч тонн, на следующий - все десять.

Директор филиала ООО "Полярная звезда" Казбек Абдурахманов: "Вот как врачи - врач нащупывает пульс у больного, точно так же мы чуть что - прибегаем к Лидии Николаевне, и, чтобы нащупать пульс предприятия, бежим к ней".

Заместитель председателя по технологии производства с обязанностями главного зоотехника ООО "Полярная звезда" Лидия Сидорова: "Раньше думай о Родине, а потом о себе. Это, может, и неправильно в наше время, но для меня это закон, и не думаю, что я неправильно прожила свою жизнь".

Жизнь продолжается, и в 70 планов громадьё. Будут площади - будут расширяться, да и селекция - бесконечный процесс. Чтобы холить коров, труд нужен немереный. Успех и рекорды сами собой не рождаются.







