В музеях Мурманской области в очередной раз пройдет акция "Ночь искусств"

"Ночь искусств" - пройдёт 4 ноября. В этом году Всероссийскую акцию посвятят Дню народного единства и 100-летию Октябрьской революции. Слоган - "Искусство объединяет". В Мурманске подхватят и краеведческий, и художественный музеи. Программа насыщенная - викторины, экскурсии, спектакли, концерты, фаер-шоу. В Кировске - лозунг историков-краеведов "Назад в СССР. Вся власть музеям!" В учреждении научат созданию советской атрибутики, организуют караоке-конкурс. Кандалакша также не в стороне. В ночь искусств в режиме нон-стоп - о секретах актерского мастерства и тренинги.



