Мурманский спортивный комплекс "Долина Уюта" завершает подготовку к новому зимнему сезону

Андрей Зайцев.

Команда профессионалов работает в графике. Помогают и бдительные граждане. Они также инспектируют трассы. Недавний шквал сообщений - о вырубке деревьев. Но специалисты спешат успокоить. Сегодня дистанции комплекса имеют официальные спортивные сертификаты. Соответственно, должны отвечать строгим требованиям. В первую очередь - безопасности. А это включает в себя не только подготовку дренажной системы.

Начальник спортивного сооружения "Долина Уюта" Владимир Швец: "Ветки, которые свисали на трассу. Это обусловлено правилами безопасности. И техникой безопасности. При проведении тренировочных занятий, спортивных мероприятий и даже для любителей, которые просто находятся у нас на трассах лыжных".







