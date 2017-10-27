Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.10.2017 09:40

Мурманский спортивный комплекс "Долина Уюта" завершает подготовку к новому зимнему сезону

Андрей Зайцев.

Команда профессионалов работает в графике. Помогают и бдительные граждане. Они также инспектируют трассы. Недавний шквал сообщений - о вырубке деревьев. Но специалисты спешат успокоить. Сегодня дистанции комплекса имеют официальные спортивные сертификаты. Соответственно, должны отвечать строгим требованиям. В первую очередь - безопасности. А это включает в себя не только подготовку дренажной системы.
Начальник спортивного сооружения "Долина Уюта" Владимир Швец: "Ветки, которые свисали на трассу. Это обусловлено правилами безопасности. И техникой безопасности. При проведении тренировочных занятий, спортивных мероприятий и даже для любителей, которые просто находятся у нас на трассах лыжных".



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.76
Евро = 68.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.