В столице Заполярья процедуру вакцинации прошли 50 тысяч человек. Прививочная кампания продолжается

Любовь Дубова.

"Стоп, грипп!" - акция в поддержку прививочной кампании. Проходит в рамках партийного проекта "Здоровое будущее". Медики продолжают вакцинацию. В этот раз - студентов арктического госуниверситета. Сначала теория. Лекция о том, почему надо делать прививки. Главврач Оленегорской ЦРБ - о последствиях, если вакцинацию проигнорировать. Кстати, кампания до 3 ноября. Работают мобильные пункты, выездные бригады. Пациентов ждут в стационарах и поликлиниках. На сегодня только в Мурманске процедуру вакцинации прошли 50 тысяч человек. Это 80% от плана.

Главный врач Оленегорской ЦРБ, член регионального партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Эдуард Гончаров: "Самый главный аспект, пока есть возможность, пока мы еще не упустили время. Надо обязательно привиться от гриппа. И защитить себя, своих друзей, свою семью".







