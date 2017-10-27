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27.10.2017 09:20

Абоненты Мурманской области продолжают переходить на "цифру". Теперь телевидение в хорошем качестве и в Ловозерском районе

Елена Сивонен.

Прогресс стучится в двери. Цифровое телевидение врывается в жизнь. Теперь и Ловозерского района. На карте Мурманской области Ревда - 46 и последний муниципалитет, куда пришел новый формат вещания, сигнал к лучшему, а вместе с ним и региональные новости, устранив тем самым информационное неравенство - между жителями больших городов и маленьких населенных пунктов. "Вести. Мурман" - не по кабелю, бесплатно и в отличном качестве - в городском поселении Ревда смотрят впервые.
Глава Ловозерского района Валентина Агалакова: "Людей, в первую очередь, интересуют новости, которые проходят на нашей Кольской земле. Всем интересно. Но если молодежь эти новости может посмотреть по Интернету, то старшее поколение привязано к телевидению, и это для них - в новом качестве смотреть новости, то, что делается у нас в области, а в области делается много интересного, - это, конечно, плюс огромный".


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