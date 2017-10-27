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27.10.2017 09:10

Автомобильное сообщение с Ковдой обещают восстановить к концу недели

Анастасия Ярославская.

Холостые сбросы уже прекратили, и вода спала. Напомним, энергетики пошли на эту меру, чтобы понизить уровень Княжегубского водохранилища - год был полноводный, осадков много. Вот только в итоге опять - не без режима повышенной готовности - автоподъезд к селу размыло. В этот раз на целый месяц - продукты, медикаменты завозили только "по воде". Повторение подобного быть не должно.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Мы не ведем речь о строительстве какого-то полномасштабного моста, потому что затраты на строительство достаточно большие. Это протяженность около ста метров и более. Цена такого моста - свыше полмиллиарда рублей, поэтому экономически это нецелесообразно. Но иные мероприятия, которые позволят пропустить такой аварийный сброс воды - думаем над этим и, надеюсь, в следующем году сможем их реализовать".



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