Выставка в областном краеведческом музее, посвященная 100-летию Великой русской революции

Яков Осетров.

К 100-летию Октябрьской революции. Выставка в областном краеведческом музее. Среди экспонатов - впервые коллекция агитационного фарфора. Тарелки, чашки, бокалы - всё с лозунгами. Это работа художников бывшего императорского завода. В экспозиции также патефонные пластинки, скульптуры и, конечно, - плакаты. Остро-сатиричные. Колорит той эпохи.

Сотрудник отдела фондов Мурманского областного краеведческого музея Александра Раздорова: "Щепетильная тема - сатирический плакат, потому что и там идёт высмеивание царской власти, попов, кулаков, политических деятелей. Сатиру мы показали, потому что это имело место быть".







