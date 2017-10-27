Мурманские педагоги готовятся к проведению соревнований для школьников JuniorSkills

Любовь Дубова.

Впервые в программе заявляется компетенция "Лабороторно-химический анализ". Сейчас наши учителя стажируются. Под руководством преподавателя из Казани Лилии Ефимовой. О состязаниях для школьников старше десяти лет - в теории и на практике. Взрослые сами выполняют задания, похожие на те, что предстоят ребятам. К примеру, выясняют состав сока. Напомним, JuniorSkills - уникальный проект. Каждый школьник имеет возможность примерить на себя самые разные профессии. Старт в феврале следующего года.

Заведующая лабораторией "Кванториум" МЦДО "Лапландия" Наталья Икко: "Мы планируем подготовить команду, но пока нам нужно понять сам принцип формирования команд и сам принцип реализации этих этапов, чтобы начать участие в соревнованиях такого рода".







