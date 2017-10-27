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27.10.2017 08:30

В Мурманском арктическом государственном университете стартовал очередной этап акции "Сосед мудрого возраста"

Яков Осетров.

Новый этап совместной акции региональных отделений партии "Единая Россия" и "Союза пенсионеров" - "Сосед мудрого возраста". Социально значимый проект стартовал в Мурманском арктическом госуниверситете. Суть программы в том, чтобы обучить северян старшего возраста - азам компьютерной грамотности. Интернет сегодня - это связь с окружающим миром. Общаться по Скайп, социальные сети - для общения с родственниками и друзьями. Сайт госуслуг - для записи на прием к врачу, например, или для оплаты коммунальных услуг.
Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Старшее поколение", министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Не выходя из дома, имея компьютер, человек может подключиться к ЕРЦ и передать показания, не прося об этом никого. Мне кажется, очень здорово, что есть такая возможность. Курсы востребованы, есть очередь, и сегодня 25 новых учеников".



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