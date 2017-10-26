В СЗФО планируется создать единую систему информационных ресурсов по приграничному сотрудничеству

В резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоялось расширенное заседание Координационного совета по приграничному и межрегиональному сотрудничеству.



Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, федеральных министерств и ведомств, аппарата полномочного представителя, Стратегического партнерства «Северо-Запад», а также руководители программ приграничного сотрудничества поделились своим опытом в реализации проектов и подвели итоги Форума стратегов 2017, прошедшего накануне в Санкт-Петербурге.



Мурманскую область на заседании представляла министр экономического развития региона Елена Тихонова.



Помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Евгений Карпичев, открывая заседание, отметил, что в 2017 году торговый оборот приграничного сотрудничества в округе вырос на 26 процентов. Сегодня на Северо-Западе России осваивается по этому направлению более 280 проектов на общую сумму 500 миллионов евро.



Учитывая, что из 11 регионов СЗФО 5 имеют непосредственные границы со странами Запада, а 9 участвуют в программах ПГС, особое значение придается программам, непосредственно проводящимся в регионах, таким как «Карелия», «Коларктик», «Юго-Восточная Финляндия – Россия», «Россия – Эстония», «Россия – Польша», «Россия – Литва» и другим.



Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Виталий Гудин рассказал об основных инструментах межрегионального и приграничного сотрудничества, которые были выработаны министерством в 2016-2017 годах, и отметил значимость принятого летом Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества».



Игорь Капырин, заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, поблагодарил аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО за внимание, уделяемое теме приграничного сотрудничества. Он особо подчеркнул, что ПГС – единственная сфера взаимодействия, выведенная из под санкций по инициативе европейских партнеров. «Министерством проведена серьезная работа и подготовлены все базовые основы для реализации проектов со стороны российских участников. Мы ждем знаковых проектов, которые бы реализовывались в интересах Стратегии СЗФО-2020 и регионов, на благо жителей Северо-Запада», – завершил представитель МИДа РФ.



О необходимости полноценного взаимодействия участников ПГС говорил в своем выступлении исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков. Он подчеркнул, что партнерство готово взяться за создание единой информационной базы, тем более что некоммерческая организация по поручению полпреда уже давно и последовательно занимается данной проблематикой. «Цель этой работы в том, чтобы любой потенциальный участник программ приграничного и трансграничного сотрудничества мог ознакомиться с накопленным опытом реализации проектов, получить исчерпывающую информацию по содержанию конкретных программ и контакты российских офисов. И общая система по информатизации ресурсов могла бы стать хорошим подспорьем для регионов. Это позволит сохранить как финансовые ресурсы, так и креативные силы, даст возможность проводить системный анализ действительно важных и нужных предложений», – рассказал А. Багаряков.



Региональные представители поддержали идею создания единого информационного центра по координированию приграничного и межрегионального сотрудничества. Эта база будет удобна как для соискателей, так и для участников проектов и исполнительных органов власти.



Директор партнерства сообщил, что уже в ноябре пройдет расширенное заседание Наблюдательного совета Партнерства, на котором будут определены первоочередные задачи некоммерческой организации. Вопрос создания единой информационной структуры также будет вынесен на повестку дня.



Напомним, что Мурманская область непосредственно граничит с Финляндией и Норвегией, регион активно участвует в программах приграничного сотрудничества «Коларктик», а также «Интеррег. Регион Балтийского моря».





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