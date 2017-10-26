Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин призвал к участию в конкурсе «Лидеры России»

Заместитель губернатора Мурманской области на своей странице в социальной сети Facebook призвал северян принять участие в конкурсе «Лидеры России».



Напомним, что конкурс «Лидеры России» проводится при поддержке Администрации Президента РФ. Он предназначен для руководителей разных уровней и сфер занятости, от малого бизнеса до государственного управления. Победители конкурса получат наставников в лице федеральных министров, руководителей госкорпораций, знаменитые деятели культуры и искусства, а также образовательный грант в размере 1 000 000 рублей.



Конкурс «Лидеры России» - это прекрасная возможность попасть в высший кадровый резерв страны и замгубернатора Мурманской области Анатолий Векшин считает, что у управленцев Заполярья есть для этого все шансы.



«Мурманская область отличается от других регионов России, прежде всего, высоким уровнем образования населения. Поэтому и руководители, вне зависимости от места работы, отличаются системностью, организованностью и умением добиваться результата. Я убежден, что среди победителей конкурса «Лидеры России» должны быть северяне. – обратился Анатолий Векшин к своим подписчикам. - Обратить особое внимание к конкурсу я прошу руководителей из органов местного самоуправления – главной кузницы кадров областного правительства».