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29.10.2017 16:00

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД предупреждают: уклонение от сдачи водительского удостоверения усугубляет ситуацию для водителя

Автолюбителям необходимо помнить, что, в случае совершения грубых нарушений ПДД, которые предусматривают лишение права управления транспортным средством, водитель, согласно статье 32.7  КоАП РФ, в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении указанного административного наказания обязан сдать водительское удостоверение, а в случае его утраты, заявить об этом  в подразделение Госавтоинспекции.
Инспекторы предостерегают граждан от уклонения от сдачи соответствующих документов в ГИБДД. Ведь в таком случае срок лишения специального права,  который начинается со дня вступления постановления в законную силу, прерывается. И возобновится только со дня сдачи либо изъятия соответствующего удостоверения, или получения административным органом заявления об утрате указанных документов.
Если лицо, лишенное права управления транспортом, вновь подвернется аналогичному наказанию, то течение срока лишения права начинается со дня, следующего за днем окончания срока наказания, примененного ранее.
Поэтому сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям не усугублять негативную ситуацию, продлевая юридический срок отсутствия возможности управления транспортом, и сдавать указанные документы в назначенные сроки.
Дорожная полиция также напоминает, что для лиц,  управляющих  транспортом в состоянии опьянения и не имеющих права управления транспортными средствами либо лишенным данного права, законодательством предусмотрен административный  арест на срок от 10 до 15 суток.
Только соблюдение норм действующего дорожного  законодательства способно предотвратить все вышеуказанные негативные последствия.

/ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску/
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