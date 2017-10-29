Получить подробную информацию о ходе исполнительного производства, поможет «Личный кабинет стороны исполнительного производства»

На официальном интернет-сайте ФССП России по адресу http://lk.fssprus.ru/ds_cabinet/action/login функционирует сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» (далее – Сервис).

Сервис позволяет гражданину, взыскателю или должнику, подать обращение (заявление, ходатайство, жалобу) в электронном виде в Федеральную службу судебных приставов и получить подробную информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он является.

При этом сторонам исполнительного производства представлена возможность получать с помощью Сервиса юридически значимые процессуальные документы, выносимые судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства.

С 20 сентября 2017 года с помощью Сервиса подача заявления о подписке на сведения о ходе исполнительного производства доступна и для жителей Мурманской области.

Спешите и Вы окажетесь в числе первых подписчиков, получивших, с помощью Сервиса, юридически значимые процессуальные документы, не выходя из дома.





/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/