Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.10.2017 14:00

Развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!» в Мурманске

30 октября в 10.00 и 11.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) пройдет развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!», посвященный 85-летию Дворца.

Ученики мурманской средней общеобразовательной школы № 11 отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории Дворца культуры. Квест позволит заглянуть в каждый уголок «Кировки»: ребята смогут побывать не только в кабинетах творческих коллективов, но даже в кабинете директора. Во время этапов квеста участникам предстоит проявить танцевальные и музыкальные способности, а также выполнить интеллектуальные задания.

В финале мероприятия мальчишки и девчонки станут участниками грандиозного флеш-моба,  посвященного юбилею областного Дворца.

1 ноября в 11.00, 2 ноября в 11.00 и в 12.00 программа пройдет для учеников мурманской кадетской школы, а 3 ноября в 11.00 – для учащихся мурманской средней общеобразовательной школы № 44.

МОДКиНТ Кирова
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.