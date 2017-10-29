Развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!» в Мурманске

30 октября в 10.00 и 11.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) пройдет развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!», посвященный 85-летию Дворца.



Ученики мурманской средней общеобразовательной школы № 11 отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории Дворца культуры. Квест позволит заглянуть в каждый уголок «Кировки»: ребята смогут побывать не только в кабинетах творческих коллективов, но даже в кабинете директора. Во время этапов квеста участникам предстоит проявить танцевальные и музыкальные способности, а также выполнить интеллектуальные задания.



В финале мероприятия мальчишки и девчонки станут участниками грандиозного флеш-моба, посвященного юбилею областного Дворца.



1 ноября в 11.00, 2 ноября в 11.00 и в 12.00 программа пройдет для учеников мурманской кадетской школы, а 3 ноября в 11.00 – для учащихся мурманской средней общеобразовательной школы № 44.



МОДКиНТ Кирова