Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.10.2017 15:00

«Балашовские чтения – 2017» ждут своих слушателей Центральной районной библиотеке п. Умбы

27 октября в Центральной районной библиотеке п. Умбы Мурманской области (п. Умба, ул. Кирова, 15) состоится конференция «Балашовские чтения – 2017», посвященная 90-летию со дня рождения писателя, историка, фольклориста, общественного деятеля Дмитрия Михайловича Балашова. Первые Балашовские чтения состоялись в 2001 году в Терской централизованной библиотечной системе. В 2003 году в селе Варзуга в память о писателе установлена мемориальная доска.
Дмитрий Михайлович Балашов (1927-2000) - кандидат филологических наук, писатель, фольклорист и историк, выпускник Ленинградского театрального института им. А. Островского, окончил аспирантуру Института русской литературы (Пушкинский дом). В 1960-1969 гг. работал в Институте литературы, языка и истории Карельского филиала  Академии  наук  СССР в Петрозаводске.  В 1957-1964 гг. – организатор и участник  фольклорных экспедиций по югу Кольского полуострова. Итогом работы которых стали «Русские свадебные песни Терского берега», «Сказки Терского берега Белого моря».
На Чтениях выступит главный библиотекарь отдела  краеведения Мурманской областной научной библиотеки  Светлана Адиковна Дячок с докладом «ПомОрьска говОря»: новые издания  поморской лексики в фондах Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки».

/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.