«Балашовские чтения – 2017» ждут своих слушателей Центральной районной библиотеке п. Умбы

27 октября в Центральной районной библиотеке п. Умбы Мурманской области (п. Умба, ул. Кирова, 15) состоится конференция «Балашовские чтения – 2017», посвященная 90-летию со дня рождения писателя, историка, фольклориста, общественного деятеля Дмитрия Михайловича Балашова. Первые Балашовские чтения состоялись в 2001 году в Терской централизованной библиотечной системе. В 2003 году в селе Варзуга в память о писателе установлена мемориальная доска.

Дмитрий Михайлович Балашов (1927-2000) - кандидат филологических наук, писатель, фольклорист и историк, выпускник Ленинградского театрального института им. А. Островского, окончил аспирантуру Института русской литературы (Пушкинский дом). В 1960-1969 гг. работал в Институте литературы, языка и истории Карельского филиала Академии наук СССР в Петрозаводске. В 1957-1964 гг. – организатор и участник фольклорных экспедиций по югу Кольского полуострова. Итогом работы которых стали «Русские свадебные песни Терского берега», «Сказки Терского берега Белого моря».

На Чтениях выступит главный библиотекарь отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки Светлана Адиковна Дячок с докладом «ПомОрьска говОря»: новые издания поморской лексики в фондах Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки».



/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/