«85 лет в ритме страны». Октрытие выставки в областном краеведческом музее

4 ноября в 18.10 в Мурманском областном краеведческом музее в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» состоится торжественное открытие выставки «85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.



Дом культуры им. С. М. Кирова – одно из старейших учреждений культуры Мурманской области. Начав работу как Дом культуры рыбаков в 1932 г. Дворец стал одним из самых узнаваемых учреждений в регионе. Его многочисленные коллективы, хорошо известные как в России, так и за рубежом, становились лауреатами многочисленных премий.



Сейчас во Дворце выступают 28 народных и образцовых коллективов, 13 любительских объединений. Коллективы Дворца принимают регулярное участие в городских и областных мероприятиях, ставших традицией нашего края: Губернаторские новогодние елки, Губернаторский новогодний молодежный бал; Губернаторский Лейтенантский бал, День города, Открытие праздника Севера, День Рыбака, Благотворительный марафон в рамках Декады «SOS» и многие другие.



Выставка знакомит посетителей с историей учреждения со дня его основания по настоящее время. Гости музея узнают о его творческих коллективах и культурной деятельности Дворца культуры. Во временной экспозиции представлены следующее предметы: творческие проекты Дворца, награды и сувениры, приглашения и афиши, фотографии.



На открытии выставки выступит знаменитый творческий ансамбль песни и танца «Россия» имени В. М. Ковбасы. В рамках мероприятия в зале экспонирования выставки пройдут выступления и других коллективов Дворца Культуры, выступят: фольклорный ансамбль «Беломорье», клуб авторской песни «Пять углов», драматический театр «Комедиограф».



/Мурманский областной краеведческий музей/



