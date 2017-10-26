Бюджет, медицина и социальные вопросы — в повестке заседания Мурманской областной Думы

Владимир Костров.



В повестке дня сегодняшнего заседания областной Думы более 30 вопросов. Значительная часть - законопроекты финансово-экономического блока. В частности представлено сразу несколько "налоговых" законопроектов, стимулирующих инвестиционную деятельность и регулирующих начисление налога организаций на имущество. Кроме того, вносятся изменения в механизм расчёта субвенций для муниципалитетов. Внимание к этим направлениям не случайно.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Сейчас активно идёт работа по формированию областного бюджета на 2018 год. Здесь хочу отметить конструктивное взаимодействие с исполнительными органами власти. Буквально недавно прошло заседание программно-целевого совета, на котором подводились итоги нашей совместной работы по бюджету. В государственных программах учтены инициативные предложения депутатов".

Важнейший среди представленных социальных законопроектов - о поддержке медицинских работников, готовых приехать в наш регион по установленным квотам - сейчас это 60 вакансий. Инициатива, поддержанная депутатами в окончательной редакции, подразумевает единую компенсационную выплату - 500 тысяч для врачей и 300 тысяч для среднего медперсонала. А также компенсацию за аренду квартиры и коммунальных платежей.

Председатель комитета Думы по социальной политике и охране здоровья (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Это неплохо, но надо наполнять бюджет, чтобы мы могли ещё больше усилить меры социальной поддержки".