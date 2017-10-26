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26.10.2017 14:10

В Мурманске обсудили меры поддержки ветеранов и отдельных категорий граждан

Анастасия Русинова.

На Координационным совете при губернаторе Марине Ковтун сегодня шла речь о мерах поддержки ветеранов и отдельных категорий граждан. Один из вопросов - компенсация при оплате коммунальных услуг. Из 7 миллиардов, заложенных в бюджете на соцподдержку, 4 идут на субсидии ЖКХ. С начала года в регионе заработала новая схема выплат - не 50-процентная компенсация оплаты коммунальных услуг, а фиксированная выплата. В министерстве соцразвития подводят первые итоги. 80% северян оказались в плюсе.
Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Те категории региональных льготников, которые перешли на фиксированный размер. Получается, что для них это улучшило их материальное положение. Вместе с депутатами областной Думы мы прорабатываем варианты оказания поддержки тем гражданам, кто потерял в результате перехода на фиксированный размер часть дохода".
О пенсионном обеспечении ветеранов боевых действий отчитался военный комиссар Мурманской области. Сегодня на учете в комиссариате, который занимается и соцзащитой, состоит 13 104 человека, из них 28 - ветераны Великой Отечественной войны и 328 - боевых действий. Накануне президент Владимир Путин сказал о повышении денежного содержания военнослужащих. Оно ожидается с нового года. Как следствие, увеличение пенсий.
Военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей: "То есть, стоит ожидать повышение военным пенсионерам, мы выплачиваем пенсии в установленные сроки, с 5 числа. То есть, с 1 января если повышается, то мы выплатим эти пенсии в декабре за январь".
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