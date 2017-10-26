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26.10.2017 13:30

В Кандалакше строится музей под открытым небом

Анастасия Русинова.

Уже сейчас недалеко от реки Нива можно увидеть очертания будущего поморского подворья. Автор проекта краевед - Василий Гаркотин. Все делает своими силами, поэтому сроки работы неизвестны. О быте, традициях предков, поморов, которые издревле проживали на берегу моря Белого, должна знать молодежь и будущие поколения. По замыслу в музее можно будет полностью окунуться в атмосферу того времени. Подержать в руках берестяной туесок или прялку, примерить костюм помора или попробовать себя воли добытчика жемчуга или соли. Центральное место в поморском подворье займет дом. Его эскиз уже готов, при строительстве и оформлении внешнего убранства будут учтены все особенности поморской архитектуры. Первый шаг уже сделан, по традициям, в основание фундамента заложен кувшин с посланием потомкам и монетами.
Краевед и журналист Василий Гаркотин: "Была такая традиция ,она не только у поморов, она в принципе на Руси ,когда при закладке дома, в правый угол его закапывали, будь то кувшин,графин,коробочки иногда даже находили с монетами".  
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