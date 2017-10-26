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26.10.2017 13:40

IV Дни инноваций в регионе продолжаются. Сегодня основные мероприятия в Мурманске и Апатитах

Владимир Волков.


В регионе продолжаются четвёртые дни инноваций. Основные мероприятия сегодня проходят в Апатитах и Мурманске на площадках областного инновационного бизнес - инкубатора. Как решать бизнес - задачи при помощи мобильных технологий? Обзор трендов медиа рынка представят эксперты ведущих Интернет-порталов. Все желающие смогут ознакомиться с успешной практикой интернет - стартапов. Задача - научить молодых исследователей развивать перспективные идеи, воплощать свои разработки в жизнь, в том числе, переводить их в коммерческую плоскость.
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