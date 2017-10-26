Новому мемориалу — быть. Подвиг оленно-транспортных батальонов увековечат - Мурманске

Наталия Бурдина.

Новому мемориалу в Мурманске — быть. Сегодня на заседании горсовета мурманские депутаты определяли место для строительства в городе памятника бойцам оленно-транспортных батальонов. В Заполярье в годы Великой Отечественной войны подразделение эвакуировало раненых с поля боя, доставляло грузы, оружие, снаряды. С помощью оленей с линии фронта и из глубокого тыла противника было вывезено более десяти тысяч раненых солдат, перевезено восемь тысяч бойцов, доставлено 17 тысяч тонн боеприпасов. И этот подвиг теперь увековечат.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Этот вопрос уже неоднократно обсуждался и не первый раз выносится на Совет депутатов. Но, я уверен, что сегодня мы сделаем значительный шаг вперед в этом вопросе. Инициаторами создания этого мемориала выступила общественная организация "Ассоциация кольских саамов" и, вот, в честь сегодняшнего заседания они даже решили организовать эту выставку".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "В конце концов закончились многолетние дискуссии. Было понятно, что памятник нашим славным оленеводам в городе обязательно должен быть. Обсуждался серьезный вопрос — дискутировалось, где он должен размещаться и сегодня Совет, я надеюсь, примет решение о том, что на следующий год мы начнем осуществлять этот вот проект серьезный в жизни".

Памятник бойцам оленно-транспортных батальонов саамская общественность предложила установить либо в районе Семеновского озера, или возле здания управления Первомайского округа — на Кольском проспекте. На заседании горсовета было выбрано именно второе место. Оно не требует дополнительной подготовки для строительства. Эскиз памятника тоже определен.

Президент Мурманской областной общественной организации "Ассоциация Кольских саамов" Елена Яковлева: "Мы будем собирать средства, подавать на гранты. Надеемся, общими усилиями мы установим этот памятник".