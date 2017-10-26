Сегодня флотская столица встречает норвежскую делегацию, в составе которой участники общественной организации NORU (Дружба Норвегии и России)

В городской администрации встретились глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и мэр г. Вардё Енсен Роберт Дитлев.



Соглашение о сотрудничестве между ЗАТО г. Североморск и коммуной Вардё норвежской губернии Финнмарк было подписано в 2016 году. Основная его цель – сотрудничество между общественными организациями, в частности, между общественной организацией NORU (Дружба Норвегии и России) и клубом «Баренц-соседи» (МБУК Североморская централизованная библиотечная система).



В рамках встречи с официальной делегацией Королевства Норвегия были обсуждены вопросы организации выступления мужского хора г. Вардё в ЗАТО г. Североморск и ответный визит народного самодеятельного коллектива хора народной песни «Россия» (МБУК ДК Строитель), а также организация курсов норвежского языка на базе клуба «Баренц-соседи» Североморской библиотечной системы и русского языка в коммуне Вардё при участии членов клуба «Баренц-соседи».



Визит норвежской делегации в ЗАТО г. Североморск продлится три дня.



/Пресс-служба администрации ЗАТО г. Североморск/



