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26.10.2017 13:10

Сегодня флотская столица встречает норвежскую делегацию, в составе которой участники общественной организации NORU (Дружба Норвегии и России)

В городской администрации встретились глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и мэр г. Вардё Енсен Роберт Дитлев.

Соглашение о сотрудничестве между ЗАТО г. Североморск и коммуной Вардё норвежской губернии Финнмарк было подписано в 2016 году. Основная его цель – сотрудничество между общественными организациями, в частности, между общественной организацией NORU (Дружба Норвегии и России) и клубом «Баренц-соседи» (МБУК Североморская централизованная библиотечная система).

В рамках встречи с официальной делегацией Королевства Норвегия были обсуждены вопросы организации выступления мужского хора г. Вардё в ЗАТО г. Североморск и ответный визит народного самодеятельного коллектива хора народной песни «Россия» (МБУК ДК Строитель), а также организация курсов норвежского языка на базе клуба «Баренц-соседи» Североморской библиотечной системы и русского языка в коммуне Вардё при участии членов клуба «Баренц-соседи».

Визит норвежской делегации в ЗАТО г. Североморск продлится три дня.

/Пресс-служба администрации ЗАТО г. Североморск/
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