ПФР поясняет сроки рассмотрения документов для назначении страховой пенсии

Обращаясь за назначением страховой пенсии по старости, граждане часто задают вопросы, касающиеся сроков рассмотрения их заявлений и проверки документов.



Страховая пенсия по старости назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не ранее возникновения права на нее. Днем обращения считается день приема территориальным органом ПФР заявления со всеми необходимыми документами, которые должен был представить будущий пенсионер.



Если гражданин приложил к заявлению не все необходимые документы, то ему даются соответствующие разъяснения. И если недостающие документы будут представлены в течение 3 месяцев со дня получения разъяснений, то днем обращения считается день приема заявления о назначении страховой пенсии по старости территориальным органом ПФР. Если же недостающие документы заявитель в указанный срок не представил, то ПФР принимает решение о назначении пенсии или отказе в ее установлении на основании уже имеющихся в его распоряжении документов.



Само заявление о назначении страховой пенсии рассматривается в течении 10 рабочих дней со дня его приема территориальным органом ПФР или со дня поступления последнего документа.



В случае проведения проверки документов, необходимых для установления страховой пенсии, а также запроса таких документов в других государственных органах, органах местного самоуправления или в их подведомственных организациях территориальный орган ПФР вправе приостановить срок рассмотрения заявления до завершения проверки, а также до поступления запрошенных документов, но не более чем на 3 месяца.



После того как проверка завершилась, поступили все запрошенные документы и (или) прошло 3 месяца со дня приостановления срока рассмотрения заявления, процесс рассмотрения заявления восстанавливается.



Для справки

В Мурманской области в 2017 году за назначением страховой пенсии по старости обратились более 9,6 тыс. человек.





/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/