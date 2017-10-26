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26.10.2017 12:47

До конца декабря муниципалитеты Мурманской области планируют завершить работы на объектах проекта «Формирование комфортной городской среды»

Заместитель губернатора Евгений Никора провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципальных образований. С участием представителей региональных министерств на совещании рассмотрены вопросы хода реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», исполнения полномочий муниципальными образованиями в области градостроительной деятельности, а также получение паспортов готовности к прохождению муниципальными образованиями осенне-зимнего периода.

В рамках реализации приоритетного проекта на 94 объектах заключены и исполняются муниципальные контракты. На совещании представители муниципалитетов доложили о ходе работ на объектах и о планируемых сроках завершения работ. Полностью выполнены работы, подписаны акты выполненных работ по 31 территории. Работы по остальным объектам планируется завершить в октябре-декабре текущего года.

В настоящее время муниципальные образования завершают инвентаризацию дворовых территорий, по результатам которой формируются пятилетние муниципальные программы. Параллельно муниципалитетами ведутся работы по инвентаризации рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий.

Кроме того, девять муниципалитетов внесли изменения в правила благоустройства. Напомним, что до 1 ноября муниципалитеты должны актуализировать свои правила благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.


/ Министерство строительства и территориального развития Мурманской области /
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