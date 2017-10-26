В Кандалакше задержан мужчина, управлявший угнанным автомобилем

В ночное время наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Кандалакшскому району, находившийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомобиль иностранного производства темного цвета, который при совершении маневров на проезжей части не включал указатели поворота. Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить автомобиль с целью проверки документов у водителя. За рулем оказался молодой человек, житель ЗАТО Александровск, 1997 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения. При себе водительского удостоверения он не имел и предъявил только ПТС.

Данная информация была передана сотрудниками вневедомственной охраны в отдел полиции, после чего на место происшествия прибыл наряд ДПС для дальнейшего разбирательства.

Позже из отдела полиции поступила информация, что автомобиль, которым управлял задержанный, находится в угоне и объявлен в розыск отделом полиции ЗАТО Александровск. В отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/