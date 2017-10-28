В Мурманске пройдет региональный тур Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию

Региональный отборочный тур Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию будет проходить на базе факультета математики, экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО «МАГУ» 11 ноября 2017 года:

- с 11.00 до 12.00 - заезд и подтверждение регистрации участников (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 57, ауд. 214);

- с 12.00 час. до 17.00 – выполнение заданий Олимпиады (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 57, ауд. 210-211).

Регистрация участников, правила и контактная информация оргкомитета доступны по адресу:http://oukl.mshu.edu.ru/contest/

Министерство образования и науки Мурманской области

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