В Кольском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже аккумуляторов

В полицию Кольского района несколько дней назад обратились представители двух животноводческих хозяйств района с заявлением о кражах аккумуляторов с сельскохозяйственной техники.

Неизвестные путем свободного доступа проникли на неохраняемую территорию фермы и похитили с восьми тракторов и одного грузового автомобиля «КАМАЗ» аккумуляторные батареи, причинив ущерб владельцу на сумму 109 тысяч рублей. В эту же ночь с прилегающей территории к другому крестьянско-фермерскому хозяйству злоумышленниками были похищены аккумуляторные батареи с трех тракторов, принадлежащих фермеру. Ущерб, причиненный владельцу техники, составил 32 тысячи рублей.

По фактам краж в отношении неустановленных лиц были возбуждены уголовные дела.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району установили, что хищения совершали двое граждан – ранее судимый за кражу и мошенничество житель Мурманска 1998 года рождения и не судимый мурманчанин 1998 года рождения. Оба злоумышленника не работают.

Подозреваемые были задержаны и опрошены. Задержанные сознались в содеянном, пояснив, что вывозили батареи, снятые с сельскохозяйственной техники, на легковом автомобиле. Похищенные аккумуляторы они успели продать, выручив всего 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и изъяли похищенные аккумуляторы.

В настоящее время оба мужчины признаны подозреваемыми в хищении имущества двух животноводческих хозяйств на сумму более 140 тысяч рублей в составе группы. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении их под стражу.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)

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