Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра задолженности по оплате коммунальных услуг в размере более 30 тысяч рублей. Мужчина не торопился погашать задолженность.

В рамках исполнительного производства судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении права на выезд должника из Российской Федерации. Получив постановление, должник прибежал к судебному приставу с вопросом: «Вы знаете, у меня отпуск через 2 недели и моя любимая женщина подарила мне тур на 10 дней в Италию, но мне «совершенно случайно» стало известно, что я ограничен в выезде за пределы России. Как быть?». Судебный пристав разъяснил мужчине основания для отмены и порядок снятия временного ограничения.

В течение получаса задолженность и исполнительский сбор были погашены в полном объеме. При таких обстоятельствах пристав вынес постановление об отмене временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области