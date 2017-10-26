Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.10.2017 17:30

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра задолженности по оплате коммунальных услуг в размере более 30 тысяч рублей. Мужчина не торопился погашать задолженность.

В рамках исполнительного производства судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении права на выезд должника из Российской Федерации. Получив постановление, должник прибежал к судебному приставу с вопросом: «Вы знаете, у меня отпуск через 2 недели и моя любимая женщина подарила мне тур на 10 дней в Италию, но мне «совершенно случайно» стало известно, что я ограничен в выезде за пределы России. Как быть?». Судебный пристав разъяснил мужчине основания для отмены и порядок снятия временного ограничения. 
В течение получаса задолженность и исполнительский сбор были погашены в полном объеме. При таких обстоятельствах пристав вынес постановление об отмене временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.61
Евро = 67.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.