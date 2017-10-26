В Мурманской областной Думе проходит заседание. В повестке дня порядка тридцати вопросов

Владимир Костров.



В эти минуты в Мурманской областной Думе проходит заседание регионального парламента. В повестке порядка 30 вопросов. Особое внимание к финансовому и социальному блокам. С подробностями по телефону наш корреспондент Владимир Костров: "Осень традиционно горячая бюджетная пора. Сейчас активно идет работа по формированию областного на 2018 и последующие годы. Как отметил спикер регионального парламента - цитата, — "Хочу отметить отметить конструктивное взаимодействие с исполнительными органами власти, в том числе, в рамках состоявшегося недавно Программно-целевого совета. В социальном блоке, пожалуй, самый интересный и резонансный законопроект, который касается мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников, предлагается лицам, заключившим трудовые договоры с начала 2018 года, по квотам, выплачивать компенсационную выплату для врачей, а также ежеквартальную денежную выплату компенсирующую затраты на аренду жилого помещения и другие различные льготы. Повторю, сама повестка дня насыщенная и мы будем следить за развитием событий".