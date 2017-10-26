В Мурманске задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому

В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры по улице Папанина доставлен мужчина, 1958 года рождения. У госпитализированного имеются телесные повреждения в виде гематом, а также ушиб головного мозга. Врачи квалифицировали травмы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что телесные повреждения с применением деревянного стула в качестве оружия ему были нанесены соседом. Сотрудники полиции выяснили, что между соседями во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил стул и начал наносить им удары потерпевшему в область головы.

В квартире, где произошел инцидент, полицейские установили подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 35-летний житель Мурманска ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту причинения тяжких телесных повреждений следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.

УМВД России по городу Мурманску