Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.10.2017 17:10

В Мурманске задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому

В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры по улице Папанина доставлен мужчина, 1958 года рождения. У госпитализированного имеются телесные повреждения в виде гематом, а также ушиб головного мозга. Врачи квалифицировали травмы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что телесные повреждения с применением деревянного стула в качестве оружия ему были нанесены соседом. Сотрудники полиции выяснили, что между соседями во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил стул и начал наносить им удары потерпевшему в область головы.

В квартире, где произошел инцидент, полицейские установили подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 35-летний житель Мурманска ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту причинения тяжких телесных повреждений следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.

УМВД России по городу Мурманску
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.61
Евро = 67.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.