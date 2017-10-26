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26.10.2017 16:50

Полицейские кинологи Мурманской области посетили воспитанников подшефного приюта «Берегиня»

Накануне сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области приехали в гости в подшефный социальный приют для детей и подростков «Берегиня», чтобы познакомить ребят со своими четвероногими напарниками. Визит сотрудников полиции состоялся в преддверии сотрудника органов внутренних дел и был приурочен к 100-летию со дня создания советской милиции.

Начальник Центра кинологической службы областного управления МВД России Александр Стенечкин рассказал детям о кинологической службе в полиции. После краткого инструктажа ребята увидели показательные выступления немецкой овчарки Лянчи, которая без труда смогла обнаружить спрятанный предмет и показала четкое выполнение целого ряда команд.

После выступления Лянчи ребят познакомили с подрастающим поколением полицейских собак - Фредом и Женевой. Дети смогли не только погладить щенков и пофотографироваться с ними, но и опробовать себя в роли кинолога, давая собакам некоторые простые команды.

Более взрослые ребята поинтересовались у полицейских, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в полицию, и всерьез задумались о будущей профессии полицейского кинолога.

Напоследок ребята вместе с гостями сфотографировались на память.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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