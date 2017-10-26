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26.10.2017 16:10

В Мурманске пройдет областной конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза»

28 октября в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, фестивальный зал) пройдет областной конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза», посвященный 80-й годовщине со дня образования Мурманской области.

В мероприятии примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, а также членов их семей из Мурманска, Гаджиево, Полярного, Североморска, поселков Спутник и Видяево. Конкурсанты представят творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Сценическая постановка».
Жюри будут оценивать выступления по следующим критериям: тематическая направленность, культура исполнения и художественная выразительность, исполнительское мастерство и артистизм. Все участники будут награждены дипломами и памятными сувенирами.
Мероприятие направлено на формирование позитивного отношения и уважения к современной профессии военнослужащего, сотрудника силовых структур и ведомств, пропаганду и популяризацию художественного творчества патриотической направленности и реализацию творческих возможностей.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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