Энергетики назвали причину отключения электроэнергии в Первомайском округе Мурманска

Временное ограничение электроснабжения потребителей Первомайского округа 23 октября произошло из-за заводской неисправности микропроцессорного блока терминала основных защит трансформатора.



«К сожалению, подобные дефекты, как правило, могут быть выявлены только уже в процессе эксплуатации оборудования, - пояснил директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин. – У нас есть все юридические и технические основания, чтобы с учетом действующего законодательства и договорных актов предъявить производителю оборудования официальную претензию, и её уже готовят наши специалисты. Для нас абсолютно недопустимо, чтобы в осенне-зимний период на наших объектах имели место подобные инциденты».



Напомним, 23 октября в 15.12 произошло отключение оборудования подстанции ПС-4 (110 кВ). В результате инцидента было частично ограничено электроснабжение в Первомайском округе областного центра.



Ремонтные бригады восстановили электроснабжение потребителей в 17.40.