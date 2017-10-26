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26.10.2017 11:17

Энергетики назвали причину отключения электроэнергии в Первомайском округе Мурманска

Временное ограничение электроснабжения потребителей Первомайского округа 23 октября произошло из-за заводской неисправности микропроцессорного блока терминала основных защит трансформатора. 

 
«К сожалению, подобные дефекты, как правило, могут быть выявлены только уже в процессе эксплуатации оборудования, - пояснил директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин. – У нас есть все юридические и технические  основания, чтобы с учетом действующего законодательства и договорных актов предъявить производителю оборудования официальную претензию, и её уже готовят наши специалисты. Для нас абсолютно недопустимо, чтобы в осенне-зимний период на наших объектах имели место подобные инциденты».
 
Напомним, 23 октября в 15.12 произошло отключение оборудования подстанции ПС-4 (110 кВ). В результате инцидента было частично ограничено электроснабжение в Первомайском округе областного центра.
 
Ремонтные бригады восстановили электроснабжение потребителей в 17.40.
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