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26.10.2017 15:30

Областной молодежный историко-краеведческий квест состоится в Североморске

29 октября на территории североморского загородного парка пройдет областной молодежный историко-краеведческий квест,  посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск на Кольской земле и завершению Петсамо-Киркенесской операции в Заполярье. 

Участниками квеста станут команды молодежных и детских общественных объединений, образовательных организаций, учреждений молодежной политики региона в возрасте от 14 до 17 лет.

Команды встретятся на морском вокзале Североморска, после чего отправятся на мыс Алыш, где пройдет церемония подъема копии Знамени Победы. После этого участники квеста переместятся к памятнику Героям-североморцам, защитникам Заполярья, где в торжественной обстановке пройдет минута молчания и возложение цветов и венков к подножию монумента. Сам квест начнется в 12.10 в загородном парке «Ангел». Ребятам необходимо будет перемещаться по станциям и отвечать на вопросы из истории Великой Отечественной войны, особое внимание будет уделено историческим местам региона, героическим личностям Северного флота, символике и военной технике. Самых стойких участников ждет экскурсия по Североморску.

Квест проводится Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе совместно с отделом молодёжи, физической культуры и спорта администрации Североморска при поддержке североморских Волонтеров Победы.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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