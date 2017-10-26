В Минэнерго и ЖКХ Мурманской области состоялось совещание по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям

В совещании приняли участие первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина и заместитель директора по развитию и реализации услуг Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Алексей Лебедев, а также представители региональных организаций бюджетного сектора и государственных областных предприятий. На повестке дня стояли вопросы технологического присоединения к электрическим сетям филиала.

Основная цель мероприятия – повысить информированность региональных исполнительных органов власти и их подведомственных учреждений о процедуре технологического присоединения, об основных и льготных условиях подключения. На совещании обсуждались вопросы обеспечения электроснабжения планируемых к строительству объектов, значимых для региона, а также планирование расходов на оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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