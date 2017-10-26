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26.10.2017 14:50

11 ноября – региональный тур Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию

В период с 09 по 10 декабря 2017 г. в г. Санкт-Петербурге Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Алтайским Государственным Техническим Университетом при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации проводится Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию.

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в 2017 г. определен площадкой для проведения Регионального отборочного тура Олимпиады по Мурманской области и включен в список региональных площадок на официальном сайте Олимпиады (http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/regional.html).
Региональный отборочный тур Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию будет проходить на базе факультета математики, экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО «МАГУ»  11 ноября 2017 года:
- с 11.00 до 12.00 - заезд и подтверждение регистрации участников (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 57, ауд. 214);
- с 12.00 час. до 17.00 – выполнение заданий Олимпиады (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 57, ауд. 210-211).
Регистрация участников, правила и контактная информация оргкомитета доступны по адресу:http://oukl.mshu.edu.ru/contest/

Министерство образования и науки Мурманской области
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